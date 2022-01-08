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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Hasta yakını doktoru masa isimliğiyle darbetti

Hasta yakını doktoru masa isimliğiyle darbetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi. İlçe Devlet Hastanesine gelen ve randevusuz olduğu belirtilen Nalan Y, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk'a muayene olmak istedi. Dr. Oluk randevusuz olduğu için muayeneyi kabul etmeyince aralarında tartışma çıktı. Güvenlik görevlilerinin durumu sakinleştirmesinin ardından hastaneye gelen Nalan Y.'nin erkek kardeşi Erkan Y., odasına girdiği Oluk'u mermerden yapılan masa isimliğiyle kafasına vurarak darbetti. Tedavi edilip kafasına 8 dikiş atılan Oluk'a 10 gün iş göremez raporu verildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma açarken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Gaziantep'te yaşanan şiddet olayı vahim. Kurallara uyulması gerekli bir uyarı, buna karşı başvurulan şiddet ise insanlık dışıdır" dedi.

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Hasta yakını doktoru masa isimliğiyle darbetti
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