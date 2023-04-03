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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Hasta yakını hem yumruk attı hem dava açtı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Hasta yakını hem yumruk attı hem dava açtı
İstanbul Sancaktepe'de bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, acil servis hemşiresi olarak çalışan İbrahim Uğurlu'nun geçen aralık ayında bir hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı.



Olay, hasta yakını Yusuf Sungun (21) ile İbrahim Uğurlu (26) arasında, Sungun'un "Gel lan buraya sedyenin başını kaldır" sözleri üzerine başlayan tartışma sonrası çıkmıştı. Hasta yakını Sungun, hemşireye defalarca yumruk attı. Burnu kırılan hemşire bilincini kaybetti. Yusuf Sungun olayın ardından tutuklanırken, Uğurlu ise tedavi altına alındı.



ŞİKÂYETÇİ OLDU
Tamamlanan soruşturmada savcılık, sadece hasta yakını Yusuf Sungun'un değil, hemşirenin de Sungun'u darp ettiğini ifade etti. Sungun'un yaralanmasının ise hafif nitelikte olduğunu belirten savcılık, iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğunu kaydetti. Ölümden dönen hemşire hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, hasta yakını hakkında ise "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay sonrası konuyan hemşire Uğurlu, "Kendisini uyarıp, ilk darbesini önledim. Kendimi savunmak için onu ileri doğru ittim. O sırada bana yumruk attı ve bilincimi kaybettim" demişti.

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Hasta yakını hem yumruk attı hem dava açtı
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