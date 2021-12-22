Hasta yakınından doktora şiddet!

Hasta yakını M.A. isimli şahıs, annesi ile birlikte hastaneye gelerek önce Hastane girişinde sözlü tartışma başlatıp, daha sonra Başhekim odasında da bu tavrını devam ettirip, mesai bitmesine rağmen, ısrarla Dr. Bayram ile görüşmek istedi.

Hastane müdürü odasında bulunan Uzman Doktor Bayram'ın yanına gelerek, en son 07 Temmuz 2021 tarihinde annesinin muayene olduğunu ve verilen ilacın yanlış olduğunu iddia ederek tartıştı.