Hasta yakınından doktora şiddet!

Hasta yakını M.A. isimli şahıs, annesi ile birlikte hastaneye gelerek önce Hastane girişinde sözlü tartışma başlatıp, daha sonra Başhekim odasında da bu tavrını devam ettirip, mesai bitmesine rağmen, ısrarla Dr. Bayram ile görüşmek istedi.
Hastane müdürü odasında bulunan Uzman Doktor Bayram'ın yanına gelerek, en son 07 Temmuz 2021 tarihinde annesinin muayene olduğunu ve verilen ilacın yanlış olduğunu iddia ederek tartıştı.
Sözlü başlayan tartışma, daha sonra hasta yakını tarafından odada bulunan kolonya şişesi ile doktor Bayram'ın kafasına vurarak yaraladı.
Odadan çıkan bağrışma sesleri üzerine doktor Bayram'ın mesai arkadaşları ve güvenlik görevlileri heme içeri girdi ve saldırganı dışarı çıkardı.
Kafasından darbe alan Doktor Bayram, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Mardin devlet hastanesine giderek gerekli tedavi ve müdahalesi yapıldı.
Söz konusu saldırı nedeniyle Doktor Bayram, saldırgandan şikâyetçi olması ile birlikte M.A isimli şahıs gözaltına alındı.
Saldırıdan bir gün sonra raporlu olmasına rağmen Doktor Bayram, tedavisi devam eden hastaları için mesaiye başladı.
Saldırgan hakkında şikayetçi olduğunu ifade eden Doktor Bayram, Yasal sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Doktor Bayram, işlerinin hastaları tedavi etmek olduğunun ve kimseye karşı hiç bir kasıtlarının olmadığını vurguladı.
Hasta yakının 'Yanlış Tedavi' iddiası ile sinirli ve gergin bir şekilde yanlarına geldiklerini ifade eden Doktor Bayram, şu ifadeleri kullandı:
"Poliklinik bitişi, daha önce takip ettiğim ve tedavi ettiğim bir hasta yakını tarafından 'Yanlış Tedavi' uyguladağımı söyleyerek gergin bir şekilde bana geldiler. Ben gereken izahatları yapmama rağmen, yapılan tedavinin yanlış olduğunu söylediler. Ben de kendilerine bunu şikayet edebileceklerini söyledim ama gerginliği uzatıp bana saldırdılar. Kolonya şişesini kafama vurdular. Yaralanma oldu. Bizim işimiz hastalarımızı tedavi etmek, kimseye herhanbir bir kastımız olmuyor ama bazen bu tür hadiseler yaşanabiliyor. Hayati tehlikeler de oluşturabiliyor. İşimizi yaparken bu tarz insanlarla uğramak gerekiyor, Umarım başka bir meslektaşımızın başına gelmez Biz yine işimizin başındayız. Hastalarımızı tedavi etmeye devam edeceğiz, bu tür şeyler bizi hiç bir zaman yıldıramaz. Umarım kanuni yoldan gereken cezayı alır. Hasta yakınları zaten, çok eski bir olay, eskiden kalmış bir tedavi ile ilgili sorun çıkardı. Hastane müdürleri ve diğer personellerle tartıştı, onlara hakaretler savurdu. Yanıma geldiğinde 'ne biçim oturuyorsun?, ne biçim doktorsun?' dedi. biz yine sakinliğimizi koruduk ama bu uzayınca gereken izahatı yapmamıza rağmen saldırgan, kolonya şişesi ile bize saldırdı. Biz de gereken yerlere şikayetlerde bulunduk."