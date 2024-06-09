Hasta yakınları doktorun burnunu kırdılar

Samsun'da 2 yaşındaki M.D.İ. adlı kız çocuğu evlerindeki salıncaktan düşerek yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan M.D.İ. acil serviste tedavi altına alındı.

Özek bir hastanede hemen tomografisi çekilen çocuğun filmini incelemek için başka odaya giden Dr. Ahmet Kurt, çocuğun beyin kanaması geçirdiğini tespit etti. Acil olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

Dr. Kurt, sevk sırasında ambulansta yanında olacak olan çocuğun annesine ne yapması gerektiğini anlattığı sırada çocuğun babası Dr. Ahmet Kurt'a aniden yumruk atıp bununu kırıp yere düşürdü.

Kanlar içinde kalan Dr. Ahmet Kurt, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıda yerde kalan doktor Ahmet Kurt, "Hastanemizde çocuğun filmini incelemek için sisteme düşmesini beklerken babası ve çocuğun amcası bana saldırdı. Kendimi korurken bilgisayar kırıldı. Hastaneye polis gelince çocuğun filmini incelemek için başka odaya geçtim. Burada filmi inceleyip beyin kanamasını tespit edip sevkine karar verdik. Çocuğun annesine ambulansta ne yapması gerektiğini anlatırken, çocuğun babası yumrukla bana saldırdı" dedi.

Olayla ilgili H.İ. ile kardeşi Ş.İ. polis tarafından gözaltına alındı.