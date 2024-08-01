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Giriş Tarihi: 1.8.2024 18:35 Son Güncelleme: 1.8.2024 20:32

Hasta yakınları kimliğin kırık olmasından dolayı geri çevrilince sağlık çalışanlarına saldırdı

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kızlarının kimliği kırık olduğu için geri çevrilen aile, hastane çalışanlarına saldırdı. Saldırıda çalışanların bulunduğu odanın camını da kıran saldırganlar güvenlik görevlilerince hastaneden çıkarıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hasta yakınları kimliğin kırık olmasından dolayı geri çevrilince sağlık çalışanlarına saldırdı

Olay, öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Hastane çalışanları; kızları için hastaneye gelen aileye, kızlarının kimliğinin kullanıma uygun olmayacak şekilde kırık, çip kısmında ise eksiklerin olduğunu, bu yüzden işlem yapamayacaklarını söyledi. Duruma sinirlenen hastanın anne ve babası hastane çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte saldırganlar küfür ederek hastane çalışanlarına saldırdı. Çalışanların içinde bulunduğu odanın camını kıran hasta yakınlarını hastanenin güvenlik görevlileri tarafından hastaneden çıkarıldı.

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Hasta yakınları kimliğin kırık olmasından dolayı geri çevrilince sağlık çalışanlarına saldırdı
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