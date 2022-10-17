Yaralı madencilerin yakınları SABAH’a konuştu: Yeğenimi ellerimle çıkardım ilk gördüğümde tanıyamadım

12 GÜN ÖNCE BABALARINI KAYBETMİŞLERDİ

Remzi Taşkömür'ün (42) madencilikten emekli babası patlamadan 12 gün önce vefat etmişti. Babalarının acısı henüz tazeyken patlama haberiyle sarsıldıklarını söyleyen Remzi Taşkömür'ün kardeşi Mehmet Taşkömür, "Babamın cenazesinden sonra çalıştığım için İstanbul'a dönmek zorunda kaldım. Birkaç gün sonra da patlama haberini aldık. Ben de iş makinası operatörüyüm. Ağabeyim yer altında ben de yer üstünde aynı işi yapıyoruz aslında. İkisi de çok tehlikeli. Babamız da maden ocağından emekliydi. Ben de girmek istiyordum ama sadece ağabeyime nasip oldu ve o da babam gibi madenci oldu. Oraya girmek de çok zor çalışmak da çok zor" diye konuştu.