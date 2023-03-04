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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Hastalara su enjekte edip kanser ilaçlarını çaldılar

İstanbul Çapa Onkoloji Enstitüsü’ndeki görevlilerin, kemoterapi gören kanser hastalarına su enjekte edip ilaçları çalarak para karşılığı sattığı belirlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Hastalara su enjekte edip kanser ilaçlarını çaldılar
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa Onkoloji Enstitüsü'nde görevlilerin, kemoterapi gören kanser hastalarına ilaç yerine su enjekte edip gerçek ilaçları dışarı çıkararak sattığı belirlendi. Hastaneye düzenlenen operasyonda bir medikal firma sahibi, 3 sağlık teknikeri, bir de eczacı olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı. Hastalara su enjekte eden şüphelilerin maddi değeri



10 bin ila 90 bin lira arasında değişen kanser ilaçlarını, sırt çantalarında ya da ceplerine gizlice koyarak dışarıya çıkardıkları, ilaçları bir eczacı kalfasına ve bir kuryeye yüklü miktarda para karşılığı elden teslim ettikleri tespit edildi. Hastanenin yanı sıra şüphelilerin kullanımındaki ev, araç ve eczanede yapılan aramalarda 4 bin 401 dolar, 30 euro, 20 sterlin, 70 bin 435 lira ve 222 kutu kanser ilacı ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen ve başkaları adına reçetelendirilerek SGK Başkanlığı'na fatura edildiği anlaşılan kanser ilaçlarının piyasa değerine göre hesaplanan toplam kamu zararının 4 milyon 914 bin 644 lira olduğu ifade edildi.

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Hastalara su enjekte edip kanser ilaçlarını çaldılar
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