Hastalara yüksek dozda radyoaktif madde verdiler

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde MNT Sağlık Hizmetleri A.Ş. isimli firmadan hizmet alımı yapılan Nükleer Tıp Merkezi'ndeki sintigrafi çekimlerinde, teknisyenlerin işten erken çıkabilmek için 5 yıldır hastalara çok yüksek dozda radyoaktif madde verdiği ortaya çıktı.

Skandalı, Ocak 2024'te hastaların yüksek gelen radyoaktif ölçümlerini fark edip doktorlara söylemesiyle durumu fark eden 3 doktor, tutanak tutarak başhekimliğe dilekçe verdi. Tiroid bezlerindeki sorunları ortaya çıkarmak için yapılan sintigrafi çekimlerinde normal dozun 5 birim olması gerekirken bundan kat kat fazla oranda radyoaktif maddenin hastalara verildiği tespit edildi.

İŞTEN ERKEN ÇIKMAK İÇİN

Hastaları yanlış teşhis konulma tehlikesiyle karşı karşıya getiren teknisyenlere bu durum soruldu. Teknisyenlerin işten erken çıkmak için, hızlı sonuç çıksın diye yüksek dozda radyoaktif madde verdikleri ve doktorlardan gizledikleri öğrenildi. Sağlık Bakanlığı müfettişleri de söz konusu iddiaları inceledi ve durumu doğruladı. Hazırladıkları raporda söz konusu hizmet alımının feshedilmesi istendi.

MNT Sağlık Hizmetleri A.Ş. isimli firmanın 2020 yılından beri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nükleer tıp hizmeti verdiği öğrenildi. Şirketin 26 ilde 50 nükleer tıp, 10 radyasyon onkolojisi, 3 onkoloji merkezinde cihazları ve personelinin olduğu elde edilen bilgiler arasında yer aldı.

BAŞSAVCILIK EKİP KURDU

Binlerce kişi yanlış teşhis konulma ihtimaliye karşı karşıya kaldığı olayla ilgili, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Savcılık ve emniyet müdürlüğü olayın araştırılması için özel ekip kurdu. Soruşturma tüm hızıyla sürüyor.

SİNTİGRAFİ: AZI KARAR ÇOĞU KANSER

Sintfigrafi, hastalara belirli miktarda radyoaktif madde verilerek organların, kemikleri, damarların, ve dokuların incelenmesini sağlayan bir tetkik olarak biliniyor. Sintigrafi yapılan hasta bu yolla, radyoaktif maddenin vücudundaki dağılımı izleniyor ve teşhis yapılıyor. Sintigrafi işleminde radyoaktif madde eğer çok verilirse kansere neden olabiliyor. Doğru teşhis, eğer doğru dozda verilirse konulabiliyor.