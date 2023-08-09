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Giriş Tarihi: 9.8.2023 20:08 Son Güncelleme: 9.8.2023 20:45

Hastalarını taşıyan ambulansı takip eden araç kaza yaptı: 2 ölü 4 yaralı

Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hastalarını alan 112 Acil ambulansın peşinden yola çıkan otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Hastalarını taşıyan ambulansı takip eden araç kaza yaptı: 2 ölü 4 yaralı

Rahatsızlanan 81 yaşındaki kadın hastayı köyden alarak Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne taşıyan 112 Acil ambulansın peşinden özel araçları ile yola çıkan Çakıl ailesi ilçeye bağlı Kaynarca Mahallesi yakınlarında plakası öğrenilemeyen kamyon ile çarpışması sonucu otomobilde bulunan 60 yaşındaki Musa Çakıl, 57 yaşındaki Hatice Çakıl, 30 yaşındaki Gülistan Çakıl, 22 yaşındaki Seyid Mustafa Çakıl ve 30 yaşındaki Osman Çelik yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe devlet hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hatice Çakıl yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırılan Zekiye Erbey'de hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hastalarını taşıyan ambulansı takip eden araç kaza yaptı: 2 ölü 4 yaralı
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