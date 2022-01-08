‘Hastalığı küçümseyerek tedbirleri asla ihmal etmeyin’

Türkiye'dedün 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı. 157 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 29 bin 197 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83.53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.94 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı ise 135 milyon 618 bin 50 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin. Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor" dedi.