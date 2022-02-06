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Giriş Tarihi: 6.2.2022

Hastalığı tez konusu oldu

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Hastalığı tez konusu oldu

18 yıldır SMA ile mücadele eden Ayça Şahin, tam burslu olarak moleküler biyoloji ve genetik bölümünü bitirdi. Nörobilim doktora öğrencisi Ayça, “SMA sadece hastalığım değil, tez konum” dedi

Ayça Şahin SMA hastalığıyla 18 yıldır mücadele ederek, azmi ve ailesinin desteğiyle tedavisinde büyük ilerleme gösterdi. Koç Üniversitesi'nde tam burslu olarak moleküler biyoloji ve genetik bölümünden mezun olmayı başardı. Şahin şimdi de nörobilim doktora öğrencisi oldu. Şahin sosyal medya hesabından "Ben SMA ile büyüdüm, tedavi bekledim, o tedaviyi alıyorum. Tüm bu sebeplerle genetik okudum, mezun oldum. Şimdi ise nörobilim doktora öğrencisiyim ve SMA artık sadece hastalığım değil, tez konum" dedi. Şahin, SABAH'a da hastalıkla mücadelesini anlattı: Tüm SMA hastalarına söyleyeceğim şudur: Umudunuzu asla kaybetmeyin. Haklarınız için mücadele edin. Yeni tanı konan ailelerimiz, SMA Benimle Yürü Derneği'ne ulaşın. Bugünümüz umutlu, yarınlarımız daha da umutlu. Umut, inanmaktır. Umut ailenin sana verebileceği en güzel duygudur ve umudunuzu hep koruyun. Spinraza'nın SGK kapsamına alınması için çok mücadele ettik ve hastalar olarak güzel gelişmeler yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşme yapmak, tüm SMA hastalarının sorunlarını masaya yatırıp çözüm yollarını tartışmak istiyorum.



KARDEŞİ DE SMA HASTASI
Ayça Şahin'e 7 yaşında, kardeşi Burak Can Şahin'e ise 21 aylıkken SMA tanısı kondu. Burak Can yürüme yetisini kaybettiği için 7 yıldır tekerlekli sandalye kullanıyor ama azimli kardeşlere bu da engel olmadı. Burak Can Şahin de ablası gibi Koç Üniversitesi'nde tam burslu olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü okuyor ve başarılarla dolu bir kariyer hayal ediyor.

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