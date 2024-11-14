‘Hastalığı yeneceğim öğretmen olacağım’

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Sümeyye Akgül'e 3 buçuk yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Mimar Sinan Ortaokulu 2. sınıf öğrencisi olan Sümeyye Akgül, evde eğitime devam ediyor. Lösemi hastası Sümeyye'yi Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, ilçe Şube Müdürü Serkan Harput ve Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Hami Kazancı evinde ziyaret etti. Okuma azmiyle hayata daha çok bağlandığını ifade eden Sümeyye Akgül mutluluğunu SABAH'A anlattı.Hastalığından dolayı evinde öğretmenler tarafından eğitimini sürdüren Sümeyye Akgül, "Tedavim devam ediyor. Eğitimimden hiç kopmadım. Devletimiz, okulu evime getirdi. Cumhurbaşkanımız Tayyip dedemin eğitime verdiği önem sayesinde hastalıklar okumaya engel olmuyor. Hayata hiç küsmedim, çok mutluyum. Evimize gelerek eğitimime devam etmemi sağlayan öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimi seviyorum. Evde, öğretmenlerimle ders yaparken arada teneffüs yapıyor, 2 erkek kardeşim ve öğretmenimle oyunlar oynuyoruz. Tüm derslerimi, ödevlerimi yapıyorum. Okulu bitirdikten sonra İngilizce öğretmeni olmak, okulda öğrencilere ders vermek istiyorum" dedi.Evde eğitim veren öğretmenlerden Türkçe öğretmeni Şulenur Üçüncü ise, "Sümeyye ile ders yapmak çok keyifli. Karşılıklı sohbet eşliğinde hem öğreniyoruz hem de eğlenerek ders yapıyoruz. Başarılı bir öğrencim. Öğrenmeye çok istekli. Burada kardeşleriyle beraber teneffüs yapıyoruz. Onun öğretmeni olduğum için çok şanslıyım" dedi.