Hastalığını öğrencilerinden bile saklamıştı: Organ nakli ile hayata döndü

Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan ve 2019 yılında Bursa'ya Edebiyat Öğretmeni olarak atanan 27 yaşındaki genç öğretmen Selime Yazar, Öğrencilik yıllarında diyaliz hastası olduğunu öğrendi. Hastalığı git gide ilerleyen ve böbrek yetmezliğine kadar uzanan Yazar, daha sonra böbrek nakli için sıra beklemeye başladı. Bursa Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesinde yapılan bir organ bağışı sonrası böbrek nakli olan Selime Yazar, sağlığına kavuştu. Genç öğretmen ayağa kalkar kalkmaz ilk iş olarak hastaneye koştu ve organlarını bağışladı.





"MAKİNEYE BAĞLANIYORDUM ZOR BİR SÜREÇTİ"

Hastalığı boyunca çok zor yıllar geçirdiğini, hastalığını öğrencilerinden bile gizlediğini ifade eden Selime Yazar, "Diyaliz hastasıydım, 2015 yılında bu teşhis konulmuştu. Son dönemde ise böbrek yetmezliğimin olduğu söylendi. Bunun için Antalya'ya gidip, kaydımı yaptırdım. Bu benim için büyük bir travma oldu. Çünkü hayatım artık değişmişti. Solüsyon sularım geliyordu, bunlar benim için büyük bir yüktü. Diyaliz makinam vardı, geceleri ona bağlanıyordum. Planlarımı bu durumlara göre yapıyordum. Bir yerden bir yere gitmek veya başka bir evde kalmak benim için çok zordu. Her konuda önce medikal malzemelerimi düşünüp bunun planlarını yapıyordum. Arkadaşlarım bu durumu bilmiyordu, söylemek istemiyordum. Çünkü hastalığım özgüvenimi zedelemişti, kimseyle paylaşamıyordum. Zaten paylaşsam da anlayacaklarını düşünmüyordum. Daha sonra 2019 yılında öğretmen olarak Bursa'ya atandım. Öğretmenliğimi yaparken yine hastalığımı gizli tuttum. Öğrencilerime yansıtmak istemedim. Kendimi dinamik ve sağlıklı bir öğretmen olarak tanıttım. Nakil olmayı bekliyordum. Diyaliz benim için çok yıpratıcıydı. Maddî ve manevî olarak çöküntü içerisindeydim." dedi.

BİR TELEFONLA HAYATI DEĞİŞTİ

Doktorlarının artık hemodiyaliz alması gerektiğini ifade ettiğinde büyük üzüntü yaşadığını aktaran Yazar, "Hemodiyaliz almam için hazırlanmam gerektiği söylendiğinde çok üzüldüm, ama o hafta öyle bir şey oldu ki, gece saat 02.00 sıralarında bu hastaneden arandım ve organ bağışı yapıldığı, acil olarak gelmem gerektiği söylendi. Beklediğim o güzel habere ulaşmıştım. Heyecanla hastaneye gittim. Heyete çıktım ve bana, "Senin de onayın varsa nakil olacaksın" dediler. Ben önce inanamadım, umutsuzdum. Sonra uyandığımda artık nakil olmuştum. Nakil sonrası çok daha özgüvenli oldum. Keşke hepimiz bağış konusunda empati kurabilsek..." şeklinde konuştu.

HEMEN ORGAN BAĞIŞINA KOŞTU

Organlarını bağışlayarak, kendisi gibi çaresizce bekleyenleri hayata bağlamaya karar verdiğini anlatan genç öğretmen, "Onların çektiği sıkıntıları çok iyi bildiğim için ben de bağış yapmak istiyordum ve bugün bunu gerçekleştirdim. yapacağım. Ülkemizde anladığım kadarıyla organ bağışında yetersizlik var. Halbuki hepimiz toprağa karışacağız. Keşke herkes hassas olup cana can katsa. Ben şu ân mutluysam ve bir şeyler başarabiliyorsam, bana bağış yapan kişi sayesindedir. Gereken bütün organlarımı bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.

"ORGAN BAĞIŞI ÇOK ÖNEMLİ"

Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir, "Hastanemizde 8 yıldır kornea nakli, 4 yıldır böbrek nakli yapılıyor. Bunun için profesyonel bir ekip gerekiyor. Kornea nakli sayımız 270, böbrek nakli sayımız ise 69. Pandemi süreci sayılarımızı biraz etkiledi, ama sayılar kısa sürede bu duruma geldi. Bağış ve organların ulaştırılmasıyla ilgili ekibimiz büyük bir sorumluluk alıyor. Organ nakli çok önemli. Öğretmen hanım da yeni bir hayata tutundu. Organ nakli için bağışta bulunan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.'' açıklamasında bulundu.