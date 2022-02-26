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Giriş Tarihi: 26.2.2022 10:22 Son Güncelleme: 26.2.2022 10:26

Hastalığını yendi, kazaya kurban gitti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Hastalığını yendi, kazaya kurban gitti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki bir çocuk babası Tuncay Hacet, yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Hacet'in ölümü başta babası Niyazi Hacet olmak üzere sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Talihsiz adamın 8 sene önce romatizma rahatsızlığı nedeniyle malulen emekli olduğu, ancak bu sürede hastalığı yenerek yeniden hayata tutunduğu öğrenildi.

Kaza, 21 Şubat Pazartesi akşamı saat 18.30 sıralarında Bostanlı Cehar Dudayev Bulvarı üzerinde meydana geldi. 47 yaşındaki malulen emekli bir çocuk babası Tuncay Hacet, babasını ziyaret etmek üzere yola çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hacet'e tramvay çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Hacet ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hacet doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tuncay Hacet'in ölümü başta babası Niyazi Hacet olmak üzere sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Tuncay Hacet, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 8 sene önce yakalandığı romatizma hastalığı yüzünden malulen emekli olan Tuncay Hacet'in bu süre içerisinde hastalığı yenerek yeniden yaşama tutunduğu öğrenildi.

ACILI BABA SABAH'A KONUŞTU

SABAH'a konuşan acılı baba Niyazi Hacet, "Oğlum 8 sene önce romatizma rahatsızlığı nedeniyle çalışamaz hale gelmişti. Malulen emekli oldu. Ancak emekli olduktan sonra yeniden sağlığına kavuşmuştu. Bir kız çocuğu babasıydı. Kaza günü beni ziyaret edecekti. Kaza oldu. Karakola gidip şikayetçi oldum. Çok üzgünüz" diye konuştu.

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Hastalığını yendi, kazaya kurban gitti
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