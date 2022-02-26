Hastalığını yendi, kazaya kurban gitti

Kaza, 21 Şubat Pazartesi akşamı saat 18.30 sıralarında Bostanlı Cehar Dudayev Bulvarı üzerinde meydana geldi. 47 yaşındaki malulen emekli bir çocuk babası Tuncay Hacet, babasını ziyaret etmek üzere yola çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hacet'e tramvay çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Hacet ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hacet doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tuncay Hacet'in ölümü başta babası Niyazi Hacet olmak üzere sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Tuncay Hacet, Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 8 sene önce yakalandığı romatizma hastalığı yüzünden malulen emekli olan Tuncay Hacet'in bu süre içerisinde hastalığı yenerek yeniden yaşama tutunduğu öğrenildi.

ACILI BABA SABAH'A KONUŞTU

SABAH'a konuşan acılı baba Niyazi Hacet, "Oğlum 8 sene önce romatizma rahatsızlığı nedeniyle çalışamaz hale gelmişti. Malulen emekli oldu. Ancak emekli olduktan sonra yeniden sağlığına kavuşmuştu. Bir kız çocuğu babasıydı. Kaza günü beni ziyaret edecekti. Kaza oldu. Karakola gidip şikayetçi oldum. Çok üzgünüz" diye konuştu.