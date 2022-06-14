’Hastalığınızı gözünüzden teşhis ederim’ diyerek insanları dolandırıyordu... O şarlatan yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ikamet eden Abdullah K., Adem P.'nin de yer aldığı 10 kişi, bitkisel ilaçla tedavi yaptığını söyleyen 59 yaşındaki Ali Yaycıoğlu ve asistanı Fehime Kandemir (44) tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Muğla Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dolandırıcılar hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarına göre, Ali Yaycıoğlu vatandaşları, "45 yıldır yurt dışında yaşamış bir cerrahım. Tıp eğitimi aldım. 7 tane doğaüstü üç harfli varlığım var. Hastalığınızı gözünüzden teşhis ederim. Gözlerinizin içerisine bakarak bir hastalığınızı söyleyebiliyorum. Hastalıklarınızı biliyorum. Bitkisel karışımlar hazırlayacağım" diyerek tedavi edebileceğine inandırdı. Karışımla birlikte hazırladığı duaları mağdur vatandaşların evine gönderdi. Bu karışımlar için ise parça parça yüklü miktarda ücret aldı.

2 MİLYON 350 BİN LİRALIK SENET DÜZENLETTİRDİ

Doğaüstü güçlere sahip olduğunu iddia ederek vatandaşları ağına düşüren Yaycıoğlu'nun asistanı Fehime'nin ise, bu söylemleri destekler nitelikte ifadeler kullandığı saptandı. Dolandırıcılıkta vites arttıran Ali Yaycıoğlu'nun kendisine tedaviye gelen bir kişiyle ortak hastane açmak için kolları sıvadı. İddiaya göre Yaycıoğlu, Bekir isimli arkadaşının elinde hastane cihazlarının bulunduğunu, bu cihazları alabilmek için ise mağdur ismin üzerine 2 milyon 350 bin liralık senet düzenlettirdi.

150 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yaycıoğlu'nun evinde yapılan aramalarda, şeffaf poşetler içerisinde çok sayıda baharat ve plastik şişelerde sıvılar bulundu. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuksuz sanıklar Ali Yaycıoğlu, asistanı Fehime Kandemir'in "birden fazla kişiyle dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" 45 yıldan 150 yıla kadar hapisleri İstendi. 3'üncü şüpheli Bekir Alagöz hakkında ise "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

'EVLATLIK OLARAK İSRAİL'E GÖTÜRÜLDÜM'

İddianamede müştekilerin ifadeleri de kendisine yer buldu. İfadelere göre Yaycıoğlu kendisini, çok küçükken Musevi bir aile tarafından evlat alındığını, İsrail'e götürüldüğünü, oradan da Londra'ya giderek hastanede çalışmaya başladığını söyledi. 3 şüpheli Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.