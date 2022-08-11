Hastalık taşıyan böcekler Türkiye’de yayılıyor

İstanbul Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucunda, iklim değişikliği nedeniyle hastalık taşıyan böceklerin Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Bitki Görüntüleme Analiz Laboratuvarı'nda, 4 araştırmacı, 3 yıldır bitkiler üzerinde bulunan virüsler ile canlıları inceliyor. Araştırmada böcekler aracılığıyla taşınan ve bitki hastalığı olan "fitoplazma" mikroskopla izleniyor. Dr. Işıl Tulum'un yürütücülüğünü üstlendiği proje ile bitki üzerinde bakteri gruplarının nasıl oluştukları ve hastalık yapma mekanizmaları araştırılıyor. Araştırmaların sonucunda, iklim değişikliği sebebiyle güneyden kuzeye doğru artan sıcaklık doğrultusunda birçok hastalık taşıyan böceklerin Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Araştırmalara göre, Türkiye'nin iç ve kuzey kesimlerine 'Cicada' ailesine ait küçük ağustosböcekleri yayıldı. Türkiye'de artan sıcaklık nedeniyle gelen böcekler, Fransa'da asma yapraklarında görülen ve yapraklarda siyah odunlaşma yaratan "Bois Noir" hastalığını taşıyarak geliyor. Dr. Tulum, "Tekirdağ, Lüleburgaz, Edirne, Çanakkale, Balıkesir hattında bu böceklerle çok fazla karşılaşmaya başladık. Çok farklı vektörleri de var. Bunlar daha önceden Türkiye'de olup hastalık taşımayan versiyonlarının artık hastalık taşıdığını fark ettik" diye konuştu.Hastalık taşıyan böceklerin kimyasal ilaçla yok edilemeyeceğini belirten Tulum, "En kolay yöntem pestisit uygulaması. Ön çalışmalarımız belli ekstraktların, belli türlerin bu böceklerin uzaklaştırılmasında faydalı olabileceğini gösteriyor. Lavanta gibi, limon ağacı gibi... Eğer kimyasal herhangi bir şeye karşı direnç kazanırlarsa bu sefer onlarla mücadelemiz çok zor" dedi.