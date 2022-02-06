Hastalık ve ölüm üzerinden siyaset yapmak arsızlıktır

Hastalığın herkesin başına gelebileceğini hatırlatan Milletvekili Fırat; "Aziz milletimizin ve Alem-i İslam'ın dualarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli hanımefendi bu hastalığı atlatacaklar inşallah. Adı üstünde hastalık, herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Kim olursa olsun bir sağlık sorunu yaşıyorsa, bir hastalığa yakalanmışsa başka birileri de buna seviniyorsa, o kişi insanlıktan nasibini almamıştır. Halkımız bilir ki; örfümüzde ve geleneklerimizde hastalıkta tüm fikir ayrılıkları bir kenara bırakılır ya da ertelenir. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli hanımefendinin hastalığı ile alay ederek yada kötü temennilerini utanmadan sıkılmadan dile getirerek gündeme gelen muhalefet günü geldiğinde görecektir ki, bu alçakça tavrın en güzel cevabını yine Aziz Milletimiz verecektir. Hastalıkta bile alçakça bir şekilde siyaset yapmayı düstur edinenler düştükleri çukurda çırpınacaklar ama başaramayacaklar!. Bu coğrafyada hiç kimse hastalıktan yada ölüm üzerinden siyaset yapmaz bu arsızlıktır çünkü. Türkiye düşmanları ile muhabbet kurmaktan dolayı yaşadığı toprakların köklerinden kopmuştur. Bu da ayan beyan ortaya çıkmıştır. Kim ne derse desin bu Aziz Millet ne zor zamanlarda söyleneni unutur ne de söyleyenin maksadını görmezden gelir. Kendi geleneklerini unutarak devşirme siyaset yapan siyasetçileri de tarihin tozlu göndermeyi bilir elbette. Bir kez daha sayın Cumhurbaşkanımıza, Kıymetli hanımefendiye ve şifa bekleyen tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim" dedi.