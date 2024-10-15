Hastane bahçesinde hareketli anlar! Silahla ateş açıldı

Olay, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi. Yaralılar hastanede tedavi edilirken, diğer gruptan hastaneye gelen kişiler acil serviste gerginlik çıkardı.

HASTANE BAHÇESİNDE SİLAH SESLERİ

Bu gerginliğin hemen ardından olaya hastane polisi müdahale etti. İddiaya göre, şüphelilerden biri silahla ateş açtı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane bahçesinde toplanan hasta yakınları ise peş peşe yükselen silah sesleri üzerine panik yaşadı. Olayda yaralanan olmazken, şüphelilerden bazıları koşarak uzaklaştı. Polis ise 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan hastane bahçesinde yükselen silah sesleri, çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde hastane bahçesinde yaşanan panik ve bir kişinin havaya ateş açtığı anlar yer aldı. Havaya ateş açan kişinin şüpheli mi yoksa sivil polis mi olduğu anlaşılamazken, görüntüyü alan kişilerin diyalogları kayıtlara yansıdı.