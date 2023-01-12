Hastane bahçesindeki hasta yakınlarına silahlı saldırı: 1’i polis 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi'ndeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece meydana gelen olayda, hastane kantinindeki hasta yakınlarına silahlı saldırı düzenlendi. Panik ve endişeye neden olan saldırıda hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırıda 2 kişinin yaralandı.
Hastanede devam eden olaylarda iki grup birbirlerine taşla saldırmaya devam etti. Devam eden olaylarda bir polis memuru ve DHA Muhabiri Ömer Şulul'da kafasına altığı taş darbesi ile yaralandı. Yaralılar hemen acil serviste tedaviye alındı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.
GAZETECİLER CEMİYETİNDEN HASTANE ÖNÜNDEKİ OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşanılan kavgada yaralanan DHA muhabiri Ömer Şulul ve polis memuru için bir mesaj yayımladı.
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları olay yerinden uzaklaştırdı. Kısa süre sonra yeniden hastane önünde toplanan taraflar, tekrar kavga etmeye başladı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Kavga esnasında şahıslar polislere saldırdı. Kavganın ortasında kalan polis memuru İsmail K. ile muhabir Ömer Şulul yaralandı. Yaşanılan olayın ardından Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak bir kınama mesajı yayımladı. Başkan Gülebak yaptığı açıklamada yaralanan DHA muhabiri Ömer Şulul ve polis memuruna geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
"GAZETECİ ARKADAŞIMIZ ZORLU ŞARTLAR ALTINDA GÖREVİNİ YAPMAYA ÇALIŞMIŞTIR"
Cemiyet Başkanı Gülebak konu ile ilgili yaptığı açıklamada; Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanılan kavga sırasında görevini icra etmeye çalışan DHA muhabiri meslektaşımız Ömer Şulul ve polis memurumuz yaralandı. Bir kez daha gördük ki gazetecilik mesleği zor bir meslek. Görevini yapmaya çalışan arkadaşımız Ömer Şulul zorlu şartlar altında görevini yine de yapmaya çalışmıştır. Aslında arkadaşımızın yaşadığı olay birçok gazetecinin karşı karşıya kalabileceği bir olaydır. Yaralanan gazeteci arkadaşımıza ve polis memurumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayı gerçekleştiren kişileri şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.