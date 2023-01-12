Hastane bahçesindeki hasta yakınlarına silahlı saldırı: 1’i polis 4 yaralı

Hastanede devam eden olaylarda iki grup birbirlerine taşla saldırmaya devam etti. Devam eden olaylarda bir polis memuru ve DHA Muhabiri Ömer Şulul'da kafasına altığı taş darbesi ile yaralandı. Yaralılar hemen acil serviste tedaviye alındı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

GAZETECİLER CEMİYETİNDEN HASTANE ÖNÜNDEKİ OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşanılan kavgada yaralanan DHA muhabiri Ömer Şulul ve polis memuru için bir mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları olay yerinden uzaklaştırdı. Kısa süre sonra yeniden hastane önünde toplanan taraflar, tekrar kavga etmeye başladı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etti.