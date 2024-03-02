Hastane kafeteryasına silahlı saldırı: 7 yaralı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nin bahçesindeki kafeteryada oturan bir gruba yönelik dün saat 16.00 sıralarında 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda eğlence mekanı işleten Ahmet K. ile yanındaki Kemal Ş., Ahmet Can Y., Şefikcan U., Gökhan İ., İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç. yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 16 boş kovan bulundu. Yaralılar PAÜ Hastanesi'nde tedaviye alınırken yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.