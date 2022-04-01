Hastane kavşağında kaza 1 yaralı

Kaza; Şanlıurfa karayolunun 8 kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine seyir halinde bulunan Celal Özkan yönetiminde bulunan otomobil direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu hastane kavşağında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Meydana gelen trafik kazasından araç sürücüsü Celal Özkan çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneden sevk edilen ambulansla acil serviste tedavi altına alındı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Meydana gelen kazada araçta maddi hasar oluştu.