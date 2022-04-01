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Giriş Tarihi: 1.4.2022 15:58 Son Güncelleme: 1.4.2022 16:10

Hastane kavşağında kaza 1 yaralı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Hastane kavşağında kaza 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza; Şanlıurfa karayolunun 8 kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine seyir halinde bulunan Celal Özkan yönetiminde bulunan otomobil direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu hastane kavşağında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen trafik kazasından araç sürücüsü Celal Özkan çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneden sevk edilen ambulansla acil serviste tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Meydana gelen kazada araçta maddi hasar oluştu.

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Hastane kavşağında kaza 1 yaralı
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