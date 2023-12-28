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Giriş Tarihi: 29.12.2023

Hastane koridorları rengârenk oldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hastane koridorları rengârenk oldu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Ali Karaata Anadolu Lisesi öğrencileri "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında Birecik Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları servisinin duvarlarını çizgi film karakterlerinin resimleriyle süsledi. Öğrencilere öncülük eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mustafa Ali Kaya, "Okulumuzda, özellikle resim alanında kendini geliştirmiş, başarılı öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizle önce okulumuzun duvarlarını tarih ve felsefe gibi farklı alanlarda renklendirdik. Öğrencilerimizin önerisiyle de hastane koridorlarını renklendirdik" dedi.

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Hastane koridorları rengârenk oldu
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