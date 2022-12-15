Hastane müdürünü vuran zanlı yakalandı

POLİS YAKALADI

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği, bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, saldırganın Mert Ali P. olduğunu, olayın ardından da Yusuf Ö.'nün kullandığı motosikletle kaçtıklarını tespit etti. Şüphelilerin, motosikleti Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki boş bir arsada yaktıklarını, Derviş E.'nin otomobiliyle bölgeden ayrıldıkları saptandı.