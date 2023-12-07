Hastane önünde cinayet

Kocaeli'nin Darıca İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında, silahla ateş açıldı. Silah sesinin geldiği noktaya kontrole giden güvenlik personeli, bir kişinin yerde anlından vurulmuş halde yattığını gördü.

Hemen hastanedeki sağlık personeline haber verildi. Olay yerine gelen sağlıkçıların yapmış oldukları kontrollerde, adının Sinan Doğan olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemeleri sonrası vücudunda darp izleri bulunan kişi, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.