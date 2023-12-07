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Giriş Tarihi: 7.12.2023 11:06 Son Güncelleme: 7.12.2023 11:34

Hastane önünde cinayet

Kocaeli Darıca İlçesinde meydana gelen olayda, Sinan Doğan isimli bir kişi başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

ABBAS ÇAKAR
Hastane önünde cinayet

Kocaeli'nin Darıca İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında, silahla ateş açıldı. Silah sesinin geldiği noktaya kontrole giden güvenlik personeli, bir kişinin yerde anlından vurulmuş halde yattığını gördü.

Hemen hastanedeki sağlık personeline haber verildi. Olay yerine gelen sağlıkçıların yapmış oldukları kontrollerde, adının Sinan Doğan olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemeleri sonrası vücudunda darp izleri bulunan kişi, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Hastane önünde cinayet
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