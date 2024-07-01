Hastane otoparkında drift: 2 sürücüye 96 bin lira ceza yazıldı!

Pes dedirten olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait çok katlı otoparkın çatısında 2 otomobil sürücüsünün drift attığı görüldü. Bu sırada otopark çatısında 6 otomobil ve bir motosikletlinin olduğu tespit edildi. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ankara Valiliği, sosyal medyada da yer alan görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklama, "İlimiz Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok katlı otoparkının en üst katında bulunan araçların drift attığı şeklinde sosyal medya üzerinden paylaşılan haberler üzerine; gerekli inceleme başlatılmış ve emniyet görevlilerimizce hastane kameraları incelenerek söz konusu drift yapan araç ve görüntülerden tespit edilen diğer iki araca Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 96 bin 699 TL idari para cezası uygulanmıştır. Otoparkın kameralarından kural ihlali yapan diğer araçların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, şüpheli kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.