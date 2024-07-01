Haberler Yaşam Haberleri Hastane otoparkında drifte ceza yağdı O sürücülere 96 bin 699 lira ceza
Giriş Tarihi: 1.7.2024 13:57 Son Güncelleme: 1.7.2024 14:29

Hastane otoparkında drifte ceza yağdı O sürücülere 96 bin 699 lira ceza

Ankara’da Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çok katlı otoparkının en üst katından drift atan araçlara ceza yağdı. Hastane kameralarından tespit edilen araçlara 96 bin 699 lira ceza yazıldı.

Halit TURAN Halit TURAN
Hastane otoparkında drifte ceza yağdı O sürücülere 96 bin 699 lira ceza

Ankara Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi çok katlı otoparkının en üst katında bulunan araçların drift attığı görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine polis ekipleri hareket geçti.

96 BİN 699 LİRA CEZA YAZILDI

Polis ekiplerinin hastane kameralarını incelemesinin ardından drift yapan araç ve görüntülerden tespit edilen diğer iki araca Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 96 bin 699 lira idari para cezası uygulandı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada "otoparkın kameralarından kural ihlali yapan diğer araçların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, şüpheli kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

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Hastane otoparkında drifte ceza yağdı O sürücülere 96 bin 699 lira ceza
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