Kırıkkale’de hastane otoparkında borç kavgası: 3 yaralı var!

Kırıkkale-Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi otoparkında dün akşam saatlerinde yaşanan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. E.Z., M.Z. ve Y.Z. isimli şahıslar, aralarındaki maddi anlaşmazlığı çözemeyince birbirlerine kesici aletlerle saldırdı. Olayda yaralanan şahıslar hastanede tedavi altına alınırken, durumlarının kontrol altında olduğu bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K.Z., E.Z. ve M.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.