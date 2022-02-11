Hastane personeline meydan dayağı

Kocaeli Gebze’de, gözü dönen hasta yakınları, 5 hastane personelini feci şekilde darp etti. Olayla igili gözaltına alınan iki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik kazası sonrasında yaralanan yakınlarını hastaneye getiren 3 kişi, kendileriyle ilgilenilmediğini iddia ederek 5 hastane çalışanını feci şekilde darp etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Olay, Gebze İlçesi'nde 8 Şubat'ta yaşandı. İddiaya göre trafik kazasında yaralanan kadın, yakınları tarafından hastaneye getirildi. Yaralının tetkikleri yapılıp, tedavi için sonuçlar beklendiği esnada hasta yakınları, "Hastamız ile ilgilenmiyorsunuz" diyerek, o esnada başka bir hastayla ilgilenen sağlık personeline saldırdı. Tekme, tokat ve yumrukların havada uçuştuğu olayda, hastanede görev yapan hemşire İhsan Yeşil, hemşire Yusuf Ökçün, hemşire Cansel Günay, sekreter Efkan Çiftçi ve güvenlik görevlisi Atilla Özgür feci şekilde darp edildi. Bu esnada hastanede bulunan diğer hasta ve hasta yakınları da büyük korku yaşadı. Yaşanan olay sırasında hastaneden "Beyaz Kod" verilmesi üzerine, kısa sürede çok sayıda polis hastaneye geldi. Personele saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, olayda darp edilen hastane çalışanları ise darp raporu alarak saldırganlardan şikâyetçi oldu. Yaralı olarak gelen kadın hasta için gerekli müdahalelerin yapıldığı, tetkiklerin ardından sonuçlar beklenirken, servise gelen ve durumu ağır olan bir başka hastaya müdahale edildiği sırada saldırının yaşandığı ifade edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 saldırgan tutuklandı. Öte yandan hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırması ve güvenlik görevlilerinin arbedeyi sonlandırmaya çalışması yer alıyor.