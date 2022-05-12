Son dakika: Hastane sapığı hakkında karar: Cinsel organını açmıştı!

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "10.05.2022 tarihinde Sultangazi ilçesindeki bir hastane bahçesinde meydana gelen, 11-12.05.2022 tarihlerinde sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve bazı basın yayın kuruluşlarında "Hastane bahçesindeki teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti" başlıklarıyla yer alan haber konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda; Görüntülerde yer alan aracın plaka bilgileri üzerinden şüphelinin M.E. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs 11.05.2022 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.