Hastane yangınında ölü sayısı 3’e yükseldi

İstanbul Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Egitim ve Arastırma Hastanesi'nde 24 Mart gecesi çıkan yangında 1 kisi hayatını kaybederken yogun bakım servisinde yatan 18 kisi çevre hastanelere sevk edilmisti. Yangın nedeniyle Haydarpasa Numune Hastanesi ve Yeditepe Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen 2 kisi daha yapılan bütün müdahalelere ragmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin isimleri Hayri Karakas (66), Mehmet Kamil Güner (54) ve Ismail Arslan (52) olarak açıklandı. Karakas'ın New York Türkiye Baskonsoloslugu'ndan emekli oldugu ve rektum kanseri tanısıyla yangından 3 gün önce hastaneye sevk edildigi ortaya çıktı. Güner'in ise sosyal bilgiler ögretmeni oldugu ögrenildi. DHA