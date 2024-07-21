Hastane yolunda dehşet

İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni, dün saat 09.00 sıralarında, Menemen'deki hemzemin geçitte, Mehmet Akkurt'un kullandığı otomobile çarptı. Otomobilin sürücü Mehmet Akkurt (52) ile yanındaki eşi Bediha Akkurt (47) ve annesi Emine Akkurt (73) öldü. Üç kişinin cansız bedenleri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılarak, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölenlerin Menemen'in Yanıkköy Mahallesi'nden oldukları ve kazanın Emine Akkurt'u hastaneye götürürken meydana geldiği belirtildi.