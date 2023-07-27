Hastane yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Sarıçam İlçesi Buruk Mezarlığı mevkiinde meydana gelen kazada yolda süpürme çalışması yapan ve dubalar koyarak önlem alan karayollarına ait araca, aşırı süratli olduğu öğrenilen Haşim Toprak'ın kullandığı otomobil arkadan çarptı. Ön tarafa hurda haline gelen otomobilde bulunan Emine Topak, 6 yaşındaki kızı Nazlı ile gelinleri Selma Topak ve sürücü olan oğlu Haşim Topak yaralandı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Yaralılara ilk müdahale karayolları ekibiyle birlikte akaryakıt istasyonunda görevliler tarafından yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin arka koltuğundan oturan ve ön camdan fırlayan Emine Topak'ın öldüğünü tespit etti. Yaralılar Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin Kozan ilçesinden Adana Şehir Hastanesi'ne tedavi için geldiği öğrenildi.

30 METREDEN YUVARLANDI

Öte yandan Adana'nın Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi kırsalında Yaşar Ölmez'in kullandığı otomobil köy bağlantı yolunda çıkarak 30 metreden yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yaşar Ölmez'i ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Ölmez, tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.