Hastanede dehşeti yaşatmışlardı! Sağlık çalışanlarını darbeden saldırganlar hakkında flaş karar



Sağlık çalışanının ihbarı üzerine olay yerine hastane güvenlik görevlileri geldi. Zanlıları durdurmaya çalışan güvenlik görevlileri Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaşanan arbedede yaralandı.

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SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılıktan yapılan açıklama Jiyan Özkaya'nın tutuklandığı Talip Gönültaş hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

İşte o açıklama:

09.02.2022 tarihinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastenesinde iki kişinin sağlık görevlileri ile tartıştıkları,olaya müdahil olan güvenlik görevlilerine mukavemet ettikleri ve BT cihazına zarar verdikleri iddiasıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada;

Şüphelilerden J. Özkaya'nın 13.02.2022 tarihinde tutuklanmıştır.Diğer şüpheli T.Gönültaş hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir.