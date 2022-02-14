Hastanede dehşeti yaşatmışlardı! Sağlık çalışanlarını darbeden saldırganlar hakkında flaş karar

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralı, arkadaşı ile birlikte tomografi odasını birbirine kattı. Sağlık çalışanına saldıran zanlılar, odada bulunan 30 bin dolarlık bir cihaza da zarar verdi. 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı dehşet anları kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz Çarşamba gecesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Sultangazi'de bacağından vurulan Talip Gönültaş, hastaneye getirildi. Doktorlar tarafından muayene edilen Gönültaş'ın tomografisi istendi. Tomografi odasına getirilen şahıs birden bağırmaya ve çevreye saldırmaya başladı.
Yanındaki refakatçi Jiyan Özkaya ile birlikte odada dehşet saçan zanlılar, cihazlara zarar verdi. Yaklaşık 30 bin dolar değerindeki cihaza hasar veren şahıslar, tomografi odasında görevli sağlık çalışanına saldırmaya çalıştı. Korku dolu anlar yaşayan sağlık çalışanı, kendisini odadaki camlı bölmeye kilitledi. Ancak gözü dönmüş zanlılar cama vurarak odaya girmeye çalıştı. Zanlılara direnen sağlık çalışanı devrilen camı iterek yerine yerleştirdi. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sağlık çalışanının ihbarı üzerine olay yerine hastane güvenlik görevlileri geldi. Zanlıları durdurmaya çalışan güvenlik görevlileri Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaşanan arbedede yaralandı.
SON DAKİKA: İstanbul'da tomografi odasındaki dehşet kamerada!
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Savcılıktan yapılan açıklama Jiyan Özkaya'nın tutuklandığı Talip Gönültaş hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.
İşte o açıklama:
09.02.2022 tarihinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastenesinde iki kişinin sağlık görevlileri ile tartıştıkları,olaya müdahil olan güvenlik görevlilerine mukavemet ettikleri ve BT cihazına zarar verdikleri iddiasıyla Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada;
Şüphelilerden J. Özkaya'nın 13.02.2022 tarihinde tutuklanmıştır.Diğer şüpheli T.Gönültaş hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir.