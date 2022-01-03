Haberler Yaşam Haberleri Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi
Giriş Tarihi: 3.1.2022 12:53

Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi

İHA
Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi

Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde vatandaş ile personel arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Çocuk Acil Bölümünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, soğuk havalar ile birlikte artış gösteren salgın enfeksiyonu sebebi ile yaşanan yoğunluk sonrasında vatandaş ile hastane personeli arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan sözlü tartışmanın etkisi ile sinirlerine hakim olamayan vatandaş, hastane güvenliği ve diğer vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilebildi. O anlar ise, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Görüntülerde, vatandaşın, hastane güvenliği ve farklı vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldığı anlar yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA