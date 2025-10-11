Hastanede ‘gizli kamera’ skandalı

Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. M.T.'nin odasının önünde güvenlik sistemine dahil olmadığı belirlenen gizli kamera bulunması olayına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Söz konusu kamera ile hastalar, araştırma görevlileri ve ziyaretçilerin izlenip dinlendiği tespit edildi. Ayrıca hastanenin H bloktaki bir odasının 'Soru Bankası Server/3D Fasiyal Analiz Odası' olarak kullanıldığı tespit edildi. Prof. Dr. M.T., Öğretim Görevlisi Dr. M.A. ve Prof. Dr. Ü.O. görevlerinden uzaklaştırıldı. M.A., 28 Nisan 2025 tarihinde görevinden istifa ederken Ü.O. ise emekli oldu.

Soruşturma neticesinde kameranın, görevin kötüye kullanılarak kurdurulduğu, güvenin kötüye kullanıldığı ve kişilerin özel hayatlarının ihlal edildiği, kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak derecede yüz kızartıcı ve utanç verici olduğu nitelendirildi. Ayrıca kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmaya yönelik olduğu da ifade edildi. Prof. Dr. M.T.'nin kamu görevinden çıkarılması teklifi, YÖK Başkanlığı'na gönderildi. Prof. Dr. M.T. ise usulsüz görüntü ve ses kaydı aldığı iddiasını reddetti.