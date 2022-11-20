Hastanede hemşirelerden hastaya kötü muameleye bakanlık incelemesi

Olay, 9 Temmuz'da, kent merkezinde bulunan hastanede meydana geldi. Fransa'da yaşayan Metin Akça, tatilini geçirmek için geldiği memleketi Tokat'ta rahatsızlandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne başvuran Akça'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Burada ilk müdahale sonrası Akça, yakınları tarafından Medical Park Hastanesi'ne nakledildi. Akça, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Akça'nın yoğun bakımda olduğu için görüşe izin verilmeyen yakınları, dışarıda bulunan servis kamerasından durumunu takip etti. Bu sırada Akça'ya yoğun bakım hemşireleri M.A. ile H.K.'nin kötü muamelede bulunduğunu gören yakınları, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti. Görüntülerde 1'i erkek 2 hemşirenin, cihazlara bağlı yatan Akça'nın kolunu yatağa bağladıkları, çarşafla yüzünü kapatıp, elleriyle yüzüne baskı uyguladıkları anlar yer aldı. Görüntülerle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunan yakınları, sonuç alamadı. Savcılık, takipsizlik kararı verdi. Olay sonrası erkek hemşire M.A.'nın işine son verildi. Önce kınama cezası verilen diğer hemşire H.K.'nin de daha sonra iş sözleşmesi feshedildi. Hasta Metin Akça ise tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.



BAKAN KOCA: ÜZÜNTÜ VERİCİ VE KABUL EDİLEMEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat Medical Park Hastanesi'nde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler, bu sabah hastaneye gelerek inceleme başlattı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Hasta, 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı ilimizdeki bir özel hastaneye başvurmuş olup, tedavisinin bir bölümü genel yoğun bakım ünitesinde sürdürülmüştür. Hasta yoğun bakımda tedavisi devam ederken, uygulanan ilaçlardan dolayı ajite halde, burnuna takılı solunum cihazını çıkartmaya çalıştığı, bu sırada hemşirelerden birisinin yanına gelerek, hastanın elini hızlı şekilde iterek engel olduğu, sonrasında el bileğinden yatağa bağlamak sureti ile hastanın elini sabitlediği tespit edilmiştir. Sonrasında başka bir hemşire daha olaya müdahil olmuştur. Hastanın bu harekete tepki vermesi üzerine eylemine son veren hemşire sonrasında hastanın yanından uzaklaşmıştır. Süreç sonunda hastamızın tedavisine devam edilmiş, şifahen taburcu olmuştur. Olay Tokat İl Sağlık Müdürlüğümüze bildirildiği andan itibaren, soruşturma açılmış, bir başhekim yardımcısı ve yoğun bakım uzmanı görevlendirilmiştir. Soruşturma tarihinde ilgili hemşirenin iş akdine son verilmiş, diğer hemşireye de hastane tarafından kınama cezası verilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüz hukuk birimi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur."