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Giriş Tarihi: 30.1.2022 13:09 Son Güncelleme: 30.1.2022 13:31

Hastanede hırsızlık yapacaktı, sulama kanalında boğuldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hastanede hırsızlık yapacaktı, sulama kanalında boğuldu

Şanlıurfa’da hırsızlık için gittiği hastanede güvenlikçiler tarafından fark edilince kaçmaya başlayan Ferhat Yıldırım, Atatürk Barajından gelen sulama kanalına düştü. Yıldırım boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde bulunan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gece saatlerinde gelen Ferhat Yıldırım (23) hastane koridorlarında gezerken, hastane güvenlik görevlileri tarafından fark edildi.

Ferhat Yıldırım, güvenlik güçlerinin hastasının hangi bölümde yattığını sorması üzerine kaçmaya başladı. Hastanede başlayan kovalamaca dışarıya kadar sürdü. Yıldırım, yakalanmamak için tel örgülerin bulunduğu alana atladı. Ancak buradan sulama kanalına düştü. Yaşanan olay üzerine görevliler durumu polise bildirdi.

Sabah saatlerine kadar sulama kanalında yapılan aramada Ferhat Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. Sulama kanalından çıkartılan Yıldırım'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hastanede hırsızlık yapacaktı, sulama kanalında boğuldu
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