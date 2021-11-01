Hastanede hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde hasta ve yakınlarının cep telefonlarının kaybolduğuna dair ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme Timi ve İstihbarat Timleri olay yeri ve güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde cep telefonlarını çalan şahısların S.B., F.T., ve Y.Ç. olduğu belirlendi. İsimleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Tatvan Cumhuriyet Savcılığından alınan yakalama kararı ile operasyon düzenlendi. Ekipler, şüphelileri Muş'un Hasköy ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemede suçlarını itiraf eden şahıslar, cep telefonlarını sattıklarını beyan ettiler. Mahkeme şüphelilerden S.B. tutuklanırken, M.S. ve V.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.