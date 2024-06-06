Hastanede ‘kırmızı kod’ kavgası

İstanbul'da 112 acil servis personelleri göğüs ağrısı şikâyetiyle aldığı hastayı en yakın hastaneye kırmızı kod uyarısı ile getirdi. Geçtiğimiz yıl 23 Eylül'de Fatih ilçesinde meydana gelen olayda, bir hasta göğüs ağrısı şikâyetiyle ikametine ambulans istedi. Dilara Ç. ve Gürkan K. isimli acil tıp personeli ikamete geldiklerinde hastanın kalp krizi geçiriyor olma ihtimali üzerine merkezin yönlendirmesiyle hastayı en yakın hastaneye götürdü.

KIRMIZI KODLU HASTAYI HASTANEYE KABUL ETMEDİ

Özel hastanede iddiaya göre, acil kısmına giren sağlık personelleri kırmızı kodlu hastalarının bulunduğunu belirterek hastayı doktora teslim etmek istedi. Ancak iddiaya göre acilde görevli doktor Bahadır T, acil personeli Dilara Ç'ye hitaben 'Hastayı neden buraya getirdiniz?' dedi. Dilara Ç. ise merkezin bu hastaneye yönlendirme yaptığını, hastanın göğüs ağrısı bulunduğunu ve kırmızı kodlu vaka olduğunu söyledi.

DOKTOR VE ACİL PERSONELİ BİRBİRİNE GİRDİ

Yine iddiaya göre doktor Bahadır T, acil personeline bağırarak, 'Kalp masajı yapmıyorsunuz, isterseniz götürürsünüz' şeklinde cevap verdi. Aldığı cevap karşısında şaşıran Dilara Ç. ise doktora ne yapmak istediğini sorunca fiziksel tepkiyle karşılaştı. Bu sırada diğer acil çalışanı Gürkan K, araya girerek tarafları birbirinden uzaklaştırmaya çalıştı. Doktor bu kez iki çalışanı ittirmeye çalışınca taraflar arasında tartışma büyüdü.

KARŞILIKLI ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Taraflar birbirinden şikâyetçi olunca doktor ve acil personelleri karakolda ifade verdi. Bahadır T. ifadesinde hastanın daha önce anjiyo olduğunu hastaneye göğüs ve karın ağrısı şikayetiyle getirildiğini, bu sırada hastanın nerede ameliyat olduğunu sorduğunu söyledi. Ancak Dilara Ç'nin kendisine bağırarak saldırdığını bu nedenle şikâyetçi olduğunu belirtti. Tarafların şikâyetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İKİ TARAFA DA DAVA AÇILDI

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında hastaneye ait kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Doktor Bahadır T'nin acil personelini ittirdiğini, karşı tarafında karşılık verdiğini tespit etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda iki tarafında hem müşteki hem de şüpheli olduğunu belirterek karşılık 'Basit Yaralama' suçunu işlediklerini belirterek 1 yıla kadar hapislerini istedi. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.