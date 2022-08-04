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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Hastanede ‘maske tak’ diyen doktora saldırdı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Hastanede ‘maske tak’ diyen doktora saldırdı
Bursa'da rahatsızlanan kızını hastaneye götüren 46 yaşındaki baba Vedat O., kendisine maske takması gerektiğini söyleyen acil servis doktoru Fatma Bostan'a saldırdı. Rahatsızlanan kızını Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bölümü'ne götüren baba Vedat O., sırası gelip muayene odasına gireceği sırada, acil servis doktoru Fatma Bostan, babadan maske takmasını istedi. Bunun üzerine öfkelenen ve önce çocuğuna bakılmasını isteyen baba ile doktor arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp saldırıya dönüşmesi üzerine hastane güvenliği olaya müdahale etti. Güvenlik görevlilerinin gelmesiyle daha da öfkelenen baba, "Benim kızıma bakacak" diyerek doktor Fatma Bostan'a tehditler savurdu. Doktorun üzerine yürüyen babayı güvenlik görevlileri uzun uğraşlar sonrası dışarı çıkardı.

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Hastanede ‘maske tak’ diyen doktora saldırdı
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