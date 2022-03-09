Hastanede sahte röntgenci vurgunu! Yaşlı insanları hedef seçiyordu...

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İstanbul'da bazı hastanelerde, randevusuz gelen yaşlı hastaların çantalarının çalınma olayları üzerine polis tarafından soruşturma açtı. Polis yaptıkları çalışmada şüphelinin izlediği yöntemi ortaya çıkardı. Şüphelinin randevusuz hastaneye gelen yaşlı kişileri kendisine hedef seçerek yanlarına yaklaşıp "Neyiniz var ben burada görevliyim, yardımcı olayım" diyerek dostluk kurduğu tespit edildi.