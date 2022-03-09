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Giriş Tarihi: 9.3.2022 09:59 Son Güncelleme: 9.3.2022 10:01

Hastanede sahte röntgenci vurgunu! Yaşlı insanları hedef seçiyordu...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hastanede sahte röntgenci vurgunu! Yaşlı insanları hedef seçiyordu...

İstanbul Şişli’de randevusuz hastaneye gelen yaşlı hastaları kendisine hedef seçerek, onlara kendisini görevli gibi tanıttıktan sonra yardımcı olacağını söyleyip inandıran ve röntgen çekme bahanesiyle üzerlerindeki değerli eşya  ne varsa alıp kaçan dolandırıcı gözaltına alındı. Şüphelinin röntgen çektirtme bahanesiyle "Buraya çantayla girilmez. Çantayı ben tutarım, üzerinizde altın kolye bilezik olmasın" dediği ardından hastaların röntgen odasına girmesiyle oradan kaçtığı öğrenildi. Şüpheli bazı olaylarında güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İstanbul'da bazı hastanelerde, randevusuz gelen yaşlı hastaların çantalarının çalınma olayları üzerine polis tarafından soruşturma açtı. Polis yaptıkları çalışmada şüphelinin izlediği yöntemi ortaya çıkardı. Şüphelinin randevusuz hastaneye gelen yaşlı kişileri kendisine hedef seçerek yanlarına yaklaşıp "Neyiniz var ben burada görevliyim, yardımcı olayım" diyerek dostluk kurduğu tespit edildi.

BEN HALLEDERİM ÜZÜLMEYİN

Mağdurların randevusuz geldikleri için işlem yapamadıklarını söylediklerinde "Ben hallederim, siz üzülmeyin" diyen şüphelinin, sözde onlara röntgen çekimi ayarladığını söylediği belirlendi. Röntgen odasının kapısına geldiklerinde "Buraya çantayla girilmiyor. Ben tutayım, siz röntgen çektirip gelin" diyen şüphelinin mağdurun röntgen odasına girmesinin ardından çantayla kaçtığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Polisleri bazı olaylarda şüphelinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği tespit edildi. Bir görüntüde şüphelinin hızla kaçtığı anlar, bir başka görüntüde ise kandırdığı mağdurla asansöre bindiği anlar görüldü. Polis, şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Şüpheli Çetin Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

7 OLAYA KARIŞMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin benzer şekilde meydana gelen 7 olayın faili olduğu tespit edildi. Şüphelinin çantasını çaldığı mağdurlar tarafından teşhis edildiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Çetin Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hastanede sahte röntgenci vurgunu! Yaşlı insanları hedef seçiyordu...
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