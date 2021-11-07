Hastanede şaşkına çeviren olay: Kavgayı ayıran güvenlik görevlisinin kolu çıktı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Alaca Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Ali S., bilinmeyen nedenle tartışma yaşadığı görevli sağlık çalışanlarını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

Hastanede görevli özel güvenlik personelinin de araya girdiği tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada araya giren hastanenin özel güvenlik görevisi Erbakan Özdemir'in kolu çıktı. Özdemir, aynı hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali S., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Tedaviye alınan Erbakan Özdemir, "Acil servise gelen kişi dişinden rahatsızdı. Temizletmek istediğini söyledi. Doktorumuz, burada bunun tedavisinin olmayacağını diş doktorunun görmesi gerektiğini hastaya söyledi. Bu sırada diş şikayetiyle gelen kişi doktorun fotoğrafını çekmeye çalışınca arbede çıktı ve araya girdiğimde kolum çıktı" dedi.

Öte yandan, Türk Sağlık İş Sendikası Çorum İl Başkanı Murat Yurt da gelişmeleri yakından takip edeceklerini belirtti.