"Hastanede şehit olur dediler, ben ‘vatan sağ olsun’ diye bağırdım"

2006 yılında vatani görevini yapmak üzere askere giden Konyalı Hasan Kocamaz, 2007 yılında izin dönüşü görev yeri olan Şırnak'a gitti. Bir an önce yerleşebilmek için izninin bitmesine bir gün önce Kabul Toplama Merkezi'ne (KTM) gitmeden direkt olarak birliğine teslim olan Kocamaz, 2 gün sonra ise Sıhhıye Çavuş olarak Gabar Dağındaki operasyona katıldı.

Terör örgütü tarafından döşenen mayına basan Kocamaz, yine kendisi gibi Konyalı olan Zekeriya Kayacık ile birlikte yaralandı. Kocamaz'ın her iki bacağı koparken, Kayacık'ın bacaklarında damar kaybı oluştu.

MUCİZE GAZİ: 'VATAN SAĞ OLSUN'

45 dakika içerisinde Şırnak Askeri Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten Kocamaz, "Patlamadan sonra 1 metrelik bir çukurun içinde kaldım. Kimse yanıma yaklaşamadı. Bir komutanım beni çıkardı. Sağ ayağıma turnikeyi ben kendim yaptım. Kopan ayaklarımı gördüm. Helikopterle hastaneye gittim." şeklinde anlattı.

Kocamaz; "Hastanenin kapısından girerken görevlinin biri, 'Bunun işi bitmiş' dedi. Bende az çok kendimdeydim ve 'Vatan sağ olsun' diye bağırdım. Sonra 12 gün sonra kendime gelmişim. Birliğimde bile benim şehit olmamı bekliyorlarmış. Mucize olarak bakıyorlardı. Bana yaşadığına dua et dediler" diye konuştu.

'BAYRAĞIMIZIN ÜZERİNDE BENİMDE BİR KAMLA KANIM VAR'

Allah herkese askerlik nasip etsin diyen Kocamaz. "Çoğu insan askerlikten kaçıyor. Çoğu insan ise askere gidebilmek için ölüyor. Engelli kardeşlerimiz bir gün bile o üniformayı giyebilmek için can atıyor. Askerlik benim için bir nimet oldu. Mayına bastığım tepeye olaydan sonra gittim. Tekrardan doğdum yer orasıdır. Ben orada öldüm, rabbim beni tekrar hayata döndürdü. Bu al bayrağımızın üzerinde benimde bir damlada olsa kanım var diye düşünüyorum" dedi.

'CEPHEYE GİTMEK İÇİN BAŞVURU YAPTIM'

2009 yılından beri karayollarında ambar bölümünde görev yapan Kocamaz, "Burada da vatana hizmete devam ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için CİMER'den başvuru yaptım. Bulaşıkta yıkarım, çorapta yıkarım. Askerimiz onun içinde yorulmasın ben yapardım işlerini. Devletimizin sen vereceğini verdin dedi. Hem içimizde hem dışımızda düşmanlar var. Hepsini sonları yakın. Ben göreve hazırım. Bize ne zaman ihtiyaç olursa gitmeye hazırım. Söz konusu vatansa gerisi teferruat" ifadelerini kullandı.

Hayata küsmeyen ve yaptığı her şeyden mutlu olmaya çalıştığını belirten Hasan Kocamaz, tek isteğinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak olduğunu söyledi.