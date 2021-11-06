Hastanede yangın çıktı

Olay Şanlıurfa Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma hastanesi ek binası Eski OSM Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hastanenin -2. katında bulunan yemekhanesinde yemek yağı kalıntılarından dolayı yangın çıktı. Yangın çıkması sonucu görevliler arasında kısa süreli panik yaşandı.

Yangın tüpleri ile yangına müdahale eden Hastane görevlileri yangına müdahale etmekte yetersiz kalınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının sönmesi ile birlikte itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.