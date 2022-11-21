Hastanenin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yaptı

Ülke sağlığına yaptığı katkıyı sayılarla ifade eden Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Bugüne kadar hastanelerimize 2,5 milyon kişi tedavi olmak için başvurdu. Dikkatinizi çekmek isterim ki, bu sayı ülke nüfusumuzun yaklaşık 6,5 katı. Ayrıca, 226 bin insanımız hastanelerimizde yatarak tedavi gördü, 50 bine yakın ameliyat gerçekleştirdik ve 6 bin bebek dünyaya gözlerini hastanelerimizde açtı. Son teknoloji ile donatılan tam teşekküllü hastanelerimizle bir yandan insanımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılayarak, devletimiz ve ülkemiz sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletiyor; diğer yandan sağlık turizmi ile ekonomimize katma değerli yeni bir kalem ekliyoruz" dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise "Bir ülkenin sağlık altyapısının gücü, o ülkede yaşayan insanların kendilerini güven içinde hissetmelerini sağlayan en önemli unsurların başında gelir. Açılışını yaptığımız hastanemiz de sahip olduğu tam teşekküllü alt yapısı ile bölge halkının yaşam standartlarını yukarı çekeceğinden ve kendilerini çok daha güvende hissetmelerini sağlayacağından şüphemiz yok" diye konuştu.

Hastanenin teknik bilgilerini aktaran Başhekim Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz da, "Hastanemizin, ileri teknoloji donanımlı yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneleri, laboratuvar ve hasta odaları uluslararası kabul görmüş standartlarda inşa edilmiştir. Hastalarımızın hem medikal hem de diğer ihtiyaçlarını üstün standartlarda karşılayacaktır, hasta güvenliği ve hasta hakları ise her durumda en büyük önceliğimiz olacaktır. 15 bin metrekare kapalı alan ve 100 yatağa ulaşabilecek kapasitesi ile 3 kattan oluşan hastanemiz; koroner, yenidoğan, kalp cerrahisi ve genel yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra bölgede ilk olan üstün donanımlı koroner anjio ünitesi ve kalp cerrahisi ameliyathanesine de sahiptir" şeklinde konuştu.

Törende KKTC'nin yerli otomobil markası GÜNSEL'in ilk modeli B9'un 13 prototipi de tören alanında hazır bulundu. Açılış konuşmalarından önce ilkokul öğrencilerin verdiği mini konser ayakta alkışlandı.