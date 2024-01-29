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Giriş Tarihi: 29.1.2024 14:27 Son Güncelleme: 29.1.2024 16:26

Hastanede feci olay: Pres makinesine sıkışıp öldü!

Kocaeli'de hastanede temizlik personeli olarak çalışan Nejla Çiftçioğlu, şalının silindir ütüye sıkışması neticesinde hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Hastanede feci olay: Pres makinesine sıkışıp öldü!

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde hastanenin temizlik personellerinden olan 64 yaşındaki Nejla Çiftçioğlu, çalıştığı esnada takmış olduğu şalı, hastanede çamaşırların ütülenmesinde kullanılan merdane şeklindeki ütü makinasına sıkıştı.

Boğazına dolanan şal nedeniyle makinaya sıkışan talihsiz kadın, arkadaşlarının müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çiftçioğlu, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Hastanede feci olay: Pres makinesine sıkışıp öldü!
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