Hastanenin yoğun bakım kapısını tekmeleyerek kıran şahıs Avukat çıktı

Olay 3 gün önce Başakşehir'de bir devlet hastanesinde meydana geldi. Polise bir kişinin hastanede taşkınlık ve çevreye zarar verdiği ihbarı geldi. Bunun üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden polis ekipleri, bir kişinin hasta ziyaretleri dışında hastanenin yoğun bakımında bir hastayı ziyaret etmek istediği, ancak buna izin verilmeyince, bu kişinin kapıyı teklemediğini öğrendi. Olay yeri görüntüleri incelendiğinde, yoğun bakım ünitesine gelen bir kişinin, kapıyı defalarca tekmelediği görüldü.

AVUKAT ÇIKTI

Eldeki görüntüler üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, bu kişinin İstanbul Barosuna bağlı Avukat F.F. olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarına göre, olay günü önce alkollü hastaneye geldiği ve yoğun bakımında yatan bir hastayı görmek istedi. Kendisine ziyaret saati dışında olduğu için izin verilmedi. Hastaneden ayrılan F.F., bir süre sonra yeniden hastaneye geldi. Israrla tekrar içeri girmek isteyen F.F.'ye izin verilmeyince olay çıktı. Sinirlerine hakim olamayan F.F., kilitli olan cam kapıya defalarca tekme atarak kırdı.

TUTUKLANDI

Elde edilen görüntüler ve bilgilerin ardından Avukat F.F. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen F.F. "Mala Zarar Verme" ve "Kamu Görevlisine Hakaret" suçlarından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.