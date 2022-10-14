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Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:20

Hastaneye rapor almaya giden motokurye 4 güvenlik görevlisini bıçakladı

Sarıyer SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almak için giden ve doktorla tartıştıktan sonra üzerine gelen 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaralayan Motokurye Semih D. sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Hastaneye rapor almaya giden motokurye 4 güvenlik görevlisini bıçakladı

Sarıyer'deki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almak amacıyla gelen motokurye Semih D. bilinmeyen bir nedenle doktorla tartışmış, doktorun haber vermesiyle olaya müdahale etmeye gelen R.A, M.B, E.S. ve A.B. isimli 4 güvenlik görevlisini bıçaklamıştı. Şüpheli Semih D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken sağlık çalışanları olayı protesto eden bir açıklama yaptılar.

Hastanenin poliklinikleri önünde toplanarak basın açıklaması yapan Öz Sağlık-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Temel Yazıcı: Sağlıkta şiddete son verilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamada geçtiğimiz ay Esenyurt'da bıçaklanarak hayatını kaybeden Tuğrul Okudan'da yer verilerek, "Sağlıkta şiddet denildiğinde hepimizin canı ayrı ayrı yanıyor. Doktoru, hemşiresi, işçisi, memuru her biri için ayrı ayrı ama aynı tepkiyi veriyoruz. şiddet uygulamayı hak arama zanneden hasta ve hasta yakınlarının şiddeti diğer taraftan, artık yeter. Sağlıkta şiddet, son bulsun diyeceğiz. Böylesine korkunç olayların yaşanması, yaptırımların ağırlaştırılması ve tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini göstermektedir. Sağlıkta şiddetin kanlı bir vahşet olarak kendini gösterdiği bu olay tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının bir an önce sıfır toleranslı alan ilan edilmesi, hiçbir silah veya suç aletinin kurumların bahçelerine bile alınmaması gerektiğini göstermektedir" dedi.

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde toplanan Öz Sağlık-İş Sendikasına üyesi bir grup, "Yıpranıyoruz, ölüyoruz, şiddet istemiyoruz", "Silahını ve öfkeni hastaneye getirme" şeklinde dövizler açarak, slogan attı.

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Hastaneye rapor almaya giden motokurye 4 güvenlik görevlisini bıçakladı
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