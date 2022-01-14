Haberler Yaşam Haberleri ‘Hastaneye yatan sayısı arttı, daha tedbirli olmalıyız’
Giriş Tarihi: 15.1.2022

‘Hastaneye yatan sayısı arttı, daha tedbirli olmalıyız’

‘Hastaneye yatan sayısı arttı, daha tedbirli olmalıyız’
TÜRKİYE'DE dün 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı. 167 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 56 bin 256 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi. Artan vaka sayıları nedeniyle hastaneye yatan sayısında artış gözlendiğini belirten Koca, "Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz" dedi.

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‘Hastaneye yatan sayısı arttı, daha tedbirli olmalıyız’
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