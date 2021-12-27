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Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:59

Hastaneye zorla girmeye 2 kişi gözaltına alındı

DHA
Hastaneye zorla girmeye 2 kişi gözaltına alındı

Bolu'da, hastanede yatan yakınlarını ziyaret saati dışında görmek istedikleri için özel güvenlik görevlileri ve polislerle tartışan 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören yakınlarını dün gece ziyaret saati dışında görmeye giden L.E. ve A.P. ile hastanenin özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Tüm çabalara karşın L.E. ve A.P. zorla hastaneye girince polis çağırıldı. L.E. ve A.P. polislere de mukavemette bulundu. İki şüpheli bunun üzerine gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

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Hastaneye zorla girmeye 2 kişi gözaltına alındı
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